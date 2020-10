De Laurentiis: Spadafora, volto storico giornalismo sportivo

ROMA, 14 OTT - "Un volto storico del giornalismo sportivo italiano" così in un post sul suo profilo facebook, il ministro dello sport Vincenzo Spadafora ricorda Gianfranco de Laurentiis, il popolare giornalista sportivo della Rai morto questa mattina. De Laurentiis, scrive Spadafora, "ha lavorato in Rai per trent'anni occupandosi di sport con Diretta Sport, Dribbling, Domenica sprint. Esprimo il mio cordoglio al figlio Paolo, alla famiglia, agli amici e ai colleghi". (ANSA).