Golf: Solheim Cup 2023 in Spagna, è la prima volta

ROMA, 14 OTT - - Per la prima volta nella sua storia la Spagna, nel 2023, ospiterà la Solheim Cup, la Ryder al femminile. L'annuncio è arrivato dal Ladies European Tour. L'evento si giocherà sul percorso del Finca Cortesín di Casares (a 80 km da Malaga), completamente rinnovato nel 2017, che vanta strutture alla avanguardia. Prima quella del 2021 a Toledo (Usa). Poi quella iberica. Sarà sfida show tra Europa e Stati Uniti in una competizione, biennale, che s'è giocata per la prima volta nel 1990. Dopo gli attentati dell'11 settembre la Solheim Cup è andata in scena negli anni dispari a partire dal 2003. Sedici fin qui le edizioni giocate. Dieci i successi degli Stati Uniti contro i 6 dell'Europa. Che in America, nel 2021, difenderà però il titolo vinto lo scorso anno in Scozia dopo una grande rimonta nel finale. (ANSA).