Covid: Golf; Dustin Johnson positivo

ROMA, 13 OTT - Dustin Johnson, numero 1 del golf mondiale, è positivo al Coronavirus. Il player americano salterà il The CJ Cup, torneo del PGA Tour in programma, da giovedì a domenica, a Las Vegas. Dopo aver manifestato alcuni sintomi del Covid-19, il 36enne di Columbia (South Carolina) è stato sottoposto al tampone risultando positivo. "Ovviamente sono molto deluso - le dichiarazioni di Johnson - Non vedevo l'ora di gareggiare questa settimana, ma farò il possibile per tornare in campo al più presto". Lontano dal green da ormai tre settimane, l'ultimo evento giocato da Johnson è stato lo US Open. Il The CJ Cup doveva essere il primo dei due appuntamenti programmati dall'americano prima del Masters Tournament di novembre. Niente da fare, Johnson dovrà rivedere i suoi piani e restare in quarantena per almeno 10 giorni. (ANSA).