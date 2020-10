Giro: Vegni, il nostro obiettivo è arrivare a Milano

ROMA, 13 OTT - "Perdere un team è un dispiacere e un rammarico: di comune accordo con lo staff della Mitchelton-Scott abbiamo preso la decisione più corretta anche dal punto di vista etico. Naturalmente per tutti noi l'obiettivo resta quello di arrivare a Milano, stiamo facendo tutto il possibile per affrontare questo Giro d'Italia a ottobre e per condurlo in porto con dignità e regolarità". Così Mauro Vegni, direttore del 103/o Giro d'Italia di ciclismo, ai microfoni della Rai. (ANSA).