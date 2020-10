Roma: giornata di tamponi, attesa per i risultati

ROMA, 12 OTT - Ore di attesa in casa Roma. Questa mattina a Trigoria, infatti, sono andati in scena i tamponi in modalità drive in dopo le positività emerse nelle giovanili giallorosse nella giornata di sabato. Test anche per i componenti della prima squadra fatta eccezione degli otto nazionali impegnati con le rispettive selezioni. Per il momento la ripresa degli allenamenti della squadra di Fonseca, inizialmente in programma per oggi, è stata spostata a domani. Da stabilire ancora l'orario dell'allenamento e tutto dipenderà dall'esito dei tamponi effettuati in data odierna. Nel weekend annullati anche tutti gli impegni al centro sportivo della Primavera, dell'U.18, 17, 16 e 15 con il Fulvio Bernardini che è stato interamente sanificato. (ANSA).