Sport e Salute, al via pagamenti delle indennità di giugno

ROMA, 12 OTT - Sport e Salute ha proceduto questa mattina, non appena ricevute le risorse dal Governo, alle operazioni di pagamento dell'indennità di giugno 2020 per i collaboratori sportivi, informa una nota dell'ente. Riceveranno l'indennità di 600 euro: - le 108.228 persone che, non rispondendo alla mail, hanno confermato la persistenza dei presupposti e delle condizioni di legge; - le 3.063 persone che hanno presentato la domanda tra l'8 e il 15 settembre e sono state ammesse senza necessità di integrazioni istruttorie. Ulteriori pagamenti continueranno nei prossimi giorni una volta verificate le mail di approfondimento ricevute dalla Società, conclude Sport e Salute. (ANSA).