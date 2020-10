Robinho torna al Santos, guadagnerà 230 euro al mese

ROMA, 11 OTT - Robson de Souza Santos, meglio noto come Robinho, è pronto a stupire ancora. Il fantasista classe 1984, con un passato anche nel Milan e nel Real Madrid, ricomincia da dove era partito, ossia dal Brasile, la sua terra d'origine. Robinho vestirà la maglia del Santos e lo farà per la quarta volta, dopo il triennio 2002/05 e i due prestiti del 2010 e 2014/15. Reduce dall'esperienza in Turchia, nelle file del Basaksehir, Robinho è pronto a chiudere il cerchio, ma solo per aiutare il club dove è cresciuto calcisticamente. Infatti, il fantasista perceciperà uno stipendio simbolico pari a 230 euro mensili, dopo avere sottoscritto un contratto di cinque mesi. E' stato il Santos stesso, con un tweet, a comunicarlo sul proprio account ufficiale. (ANSA).