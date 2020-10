BMW PGA Championship, è controsorpasso Hatton

ROMA, 10 OTT - Il controsorpasso è servito. Al "moving day" del BMW Pga Championship di golf è Tyrrell Hatton show. A Virginia Water il britannico, già leader dopo il primo round e scivolato al terzo posto dopo il secondo, è ora nuovamente al comando della classifica del torneo delle Rolex Series European Tour. Il 28enne di High Wycombe con 202 (-14) guida il leaderboard con tre colpi di vantaggio sul francese Victor Perez e sul danese Joachim Hansen, entrambi secondi con 205 (-11). Nel Surrey, in quello che molti considerano un evento paragonabile a un Major, Tommy Fleetwood, Patrick Reed e Shane Lowry - i big più attesi della vigilia - condividono il quarto posto (206, -10) della classifica provvisoria insieme a David Horsey. Sul percorso del Wentworth Golf Club, tra i protagonisti di giornata c'è anche Renato Paratore. L'azzurro rimonta 21 posizioni e vola dalla 35/a alla 14/a piazza (210, -6). Parziale di 68 (-4) per il 23enne capitolino, protagonista di 6 birdie e due bogey. E ora il gran finale. Tyrrell Hatton a Wentworth gioca in casa e insegue il quinto successo sull'European Tour. Nell'ultimo round sarà sfida tra star mondiali per aggiudicarsi il torneo più ambito del massimo circuito continentale. (ANSA).