Giro: corsa va avanti,tamponi per tutti entro lunedì mattina

ROMA, 10 OTT - Il Giro d'Italia andrà regolarmente avanti in questo fine settimana che prevede, tra l'altro, il 'tappone' appenninico di domani. Lo fanno sapere fonti dell'organizzazione dopo la positività di Simon Yates. Tra domenica pomeriggio e la mattina di lunedì 12 (giorno di riposo) verranno effettuati i tamponi ai ciclisti e allo staff di tutte le squadre. Erano già in programma, quindi non sono stati determinati dalla positività al Covid-19 di Yates, e serviranno ad avere un quadro completo della situazione. Al Giro non viene applicata la regola che c'era invece al Tour secondo cui in caso di due positivi per squadra, l'intera formazione veniva mandata a casa. C'è invece teoricamente il rischio, in caso di nuove positività, di un intervento delle autorità sanitarie locali. (ANSA).