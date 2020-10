F1: Germania; Stroll sta male, non partecipa a libere 3

ROMA, 10 OTT - Dopo un venerdì ai box per il maltempo parte la Formula 1 al Nurburgring con le libere tre che di fatto sono le prime. Libere a cui non prende parte il pilota della Racing Point Lance Stroll malato: ''Stroll - il tweet della Racing Point - non si sente al 100% questa mattina e quindi non parteciperà alle FP3. Le sue condizioni saranno valutate dopo la sessione per capire se è idoneo alla guida, a quel punto la squadra confermerà i piani per le qualifiche". Il team canadese sarebbe pronto a sostiture Stroll con il pilota tedesco Nico Hulkenberg che aveva già preso il posto dell'altro pilota della Racing Point Sergio Perez quando risultò positivo al Coronavirus. (ANSA).