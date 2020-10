Rally: 12 prove Mondiale 2021, da Monte Carlo al Giappone

ROMA, 09 OTT - Sono dodici le prove che compongono il calendario provvisorio per l'edizione 2021 del Mondiale rally (Wrc), al via a Monte-Carlo a gennaio. Lo ha annunciato la Federazione internazionale dell'automobile (Fia). Sono quattro rally in più rispetto a quello del Monfiale 2020, ridotto a causa della pandemia. Dopo quello di Sardegna in corso questo fine settimana, si correrà in Belgio e ancora in Italia (Monza). Questo il calendario provvisorio per il campionato WRC 2021: 24 gennaio Monte Carlo; 14 febbraio Svezia; 25 aprile Croazia; 23 maggio Portogallo; 6 giugno Italia; 27 giugno Kenya; 18 luglio Estonia; 1 agosto Finlandia; 22 agosto Gran Bretagna; 12 settembre Cile; 17 ottobre Spagna; 14 novembre Giappone. (ANSA).