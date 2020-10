Eurolega: Milano-Villeurbanne 87-73

MILANO, 09 OTT - Non si ferma la marcia dell'Ax Milano in Eurolega. L'Olimpia archivia con autorità (87-73) anche la pratica Asvel Villeurbanne - club di proprietà di Tony Parker, allenato a San Antonio proprio da Ettore Messina - e raggiunge, da imbattuta, la vetta della classifica di Eurolega dopo due gare. Il break che spezza in due la gara lo griffa a metà dell'ultimo quarto Gigi Datome (5 punti in fila sui suoi 10 totali) ma è il collettivo di Milano che impressiona: Shields prosegue il suo momento magico dopo la tripla della vittoria di Monaco ed è il top scorer di serata (17), Delaney (9 e 8 assist) e Rodriguez (13) organizzano un attacco che ha davvero pochi passaggio a vuoto e manda in doppia cifra anche LeDay (10). Sorride Giorgio Armani dietro la mascherina, applaude Gianmarco Tamberi - ospite d'onore - e con lui gli altri 700 spettatori (numero limitato per il Covid-19) del Forum che sognano la stagione del riscatto in Eurolega dopo anni di delusioni. (ANSA).