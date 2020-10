Binotto, servirà tempo ma Ferrari sarà vincente

ROMA, 09 OTT - "Non mi vedrei mai in un'altra squadra in F1, la Ferrari è il meglio che si possa trovare. Del dna del suo creatore è rimasto tantissimo e noi vogliamo promuovere i suoi valori tutt'ora. Stiamo investendo, abbiamo rafforzato la squadra con tanti giovani: ci vorrà tempo ma costruiremo una squadra che sarà vincente". Lo ha detto Mattia Binotto, team principal della Ferrari, intervistato durante il Festival dello Sport organizzato dalla Gazzetta dello Sport. "I cicli sono sempre iniziati con discontinuità regolamentare: un team costruisce sempre un vantaggio che poi, bene o male, riesce a mantenere - ha proseguito. Leclerc? Ha un talento puro sia in attacco che difesa. Sta crescendo e sviluppando le abilità da leader. Vettel? Una decisione difficile, ma spero possa divertirsi in futuro anche in un'altra squadra". Binotto poi svela che il team ha posto il veto sulla nomina di Toto Wolff, team principal della Mercedes, a capo della F1. "Come persona poteva essere adatta ma è coinvolto oggi in F1, riteniamo non sia corretto. Non abbiamo caldeggiato Domenicali ma siamo contenti per la scelta, è uscito da tempo e non ha interessi diretti", ha concluso. (ANSA).