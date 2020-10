Parigi: Schwartzman ko, Nadal in finale

ROMA, 09 OTT - Lo spagnolo Rafa Nadal si è qualificato per la finale del torneo del Roland Garros, battendo in tre set l'argentino Diego Schwartzman col punteggio di 6-3, 6-3, 7-6. Il n.2 al mondo affronterà il vincente della sfida tra Novak Djokovic e il greco Stefanos Tsitsipas per andare a caccia della sua 13/a vittoria nello slam parigino. (ANSA).