Moto: Francia; Miller il più veloce del venerdì

ROMA, 09 OTT - Al termine delle seconde libere della classe MotoGp sul circuito di Le Mans il più veloce è stato Jack Miller. Il britannico, con la sua Ducati Pramac e nonstante qualche goccia di pioggia, è stato il primo a montare le gomme slick. Questo gli ha permesso di scendere fino a 1'34"356, miglior crono della giornata. Staccata di 144 millesimi la Yamaha di Maverick Vinales. Terzo tempo per il giapponese Takaaki Nakagami (Honda), a 501 millesimi. Quarto Danilo Petrucci con la migliore delle Ducati ufficiale a 698 millesimi. Seguono le Honda di Cal Crutchlow (+0.785) di Alex Marquez (+0.981), settima la Yamaha di Franco Morbidelli (+1"013). Undicesimo tempo per Fabio Quartararo, dodicesimo per Valentino Rossi. Andrea Dovizioso addirittura 19/mo, complice una scivolata alla curva 3, dopo la quale non è più tornato in pista. (ANSA).