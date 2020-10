Moto: Francia; Smith e l'Aprilia i più veloci in FP1

ROMA, 09 OTT - Bradley Smith, in sella all'Aprilia, è stato il più veloce nelle prime libere del gran premio di Francia, classe MotoGp. Il britannico, in 1'43"804, ha preceduto il francese Johann Zarco (Ducati) in ritardo di 154 millesimi. Terzo tempo per la Ducati ufficiale di Danilo Petrucci, a 220 millesimi. A seguire altre due Ducati: quelle di Jack Miller e Andrea Dovizioso. Poi tre Yamaha, con Maverick Vinales, Franco Morbidelli e Valentino Rossi. Chiudono le prime 10 posizioni la Honda di Cal Crutchlow e la KTM di Pol Espargaro. Undicesimo Francesco Bagnaia (Ducati). Tutti racchiusi in meno di un secondo. (ANSA).