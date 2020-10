Golf:BMW PGA Championship,in tre al comando dopo primo round

ROMA, 08 OTT - Equilibrio e spettacolo. Il BMW PGA Championship, terzo torneo stagionale delle Rolex Series European Tour di golf, non tradisce le attese fin dalle prime battute di gioco. A Virginia Water (Surrey, Inghilterra), in quello che tanti nell'ambiente considerano come una sorta di "quinto" Major, dopo il primo round sono tre i leader: col britannico Tyrrell Hatton in vetta alla classifica, con 66 (-6) colpi ci sono anche il sudafricano Justin Harding e lo spagnolo Adri Arnaus. Il terzetto di testa è tallonato da un quartetto d'inseguitori composto da altri due ginglesi, Matthew Fitzpatrick ed Eddie Pepperell, oltre che dal malese Gavin Green e dall'irlandese Shane Lowry (vincitore dell'Open Championship 2019), tutti quarti con 67 (-5). Reduce dall'exploit allo Scottish Open, ancora una buona prova per Aaron Rai. Il 25enne di Wolverhampton è 8/o (68, -4) al pari, tra gli altri, del connazionale Justin Rose, medaglia d'oro ai Giochi di Rio de Janeiro 2016 ed ex numero 1 mondiale. Sul percorso del Wentworth Golf Club (par 72) Patrick Reed è costretto a rincorrere. L'americano, nono nel world ranking e grande favorito della vigilia, è 24/o (70, -2). Stesso score per Lee Westwood, Bernd Wiesberger e Rasmus Hojgaard, nuova stella del circuito. Sono invece 32/i (71, -1) Danny Willett (campione uscente) e Tommy Fleetwood. Non un grande avvio per i 6 azzurri in gara. Renato Paratore, Guido Migliozzi ed Edoardo Molinari condividono la 69/a (73, +1) piazza. Nino Bertasio è invece 94/o (75, +3) e precede in graduatoria Lorenzo Gagli, 101/o (76, +4). Continua il periodo no di Andrea Pavan, solo 115/o (80, +8). (ANSA).