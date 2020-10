Parigi: polacca Swiatek prima finalista

ROMA, 08 OTT - Iga Swiatek è la prima finalista del torneo femminile del Roland Garros 2020. La diciannovenne polacca - che ai quarti ha eliminato l'azzurra Martina Trevisan - in semifinale ha superato in due set l'argentina Nadia Podoroska (che veniva dalle qualificazioni) con il punteggio di 6-2 6-1. In finale Swiatek affronterà la vincente del match tra la statunitense Sofia Kenin e la ceca Petra Kvitova. Per la polacca è la prima finale di un torneo del grande slam in carriera. (ANSA).