Moto: Francia; Quartararo, Mir e Bagnaia favoriti a Le Mans

ROMA, 08 OTT - In Francia i tre moschettieri sono di casa. Così la nona prova del Mondiale MotoGP, in programma domenica a Le Mans, vede Fabio Quartararo, Joan Mir e Pecco Bagnaia nel ruolo di grandi favoriti per il successo finale. Lo spagnolo e l'italiano hanno già trionfato sul circuito transalpino ma nelle categorie minori. Secondo gli analisti Snai, sono proprio i piloti di Yamaha Petronas, Suzuki e Ducati Pramac in vantaggio per la vittoria, a quota di 5,50. Dietro di loro, in agguato, ci sono Valentino Rossi, Alex Rins e Maverick Vinales, tutti dati vincenti a 7,50. Sebbene regni l'incertezza più totale, vista l'assenza del cannibale Marc Marquez, la lotta per il titolo iridato, dopo il Gran Premio di Catalogna, sembra essere racchiusa a due soli contendenti. I quotisti Snai vedono infatti l'attuale leader del Mondiale, Quartararo, grande favorito a 2,25 insieme con Mir, accreditato con la stessa quota. Proveranno a inserirsi nella lotta al mondiale Vinales, dato a 6,50, e Andrea Dovizioso, iridato a 7,50. Crollato invece Valentino Rossi dopo il doppio ritiro nelle ultime due gare: il decimo titolo del Dottore pagherebbe 33 volte la posta. (ANSA).