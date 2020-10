Doping: positivo nuotatore azzurro Di Giorgio

ROMA, 08 OTT - Il nuotatore azzurro Alex Di Giorgio è risultato positivo ad un controllo antidoping effettuato a sorpresa da Nado Italia, lo scorso 13 settembre a Livigno durante un collegiale nazionale. La sostanza rilevata dal test è l'ostarina, un modulatore selettivo del recettore degli androgeni (Sarm) che aiuta la prestazione in allenamento e aumenta la resistenza fisica, producendo effetti simili agli steroidi. Di Giorgio e' stato già sospeso in via cautelare dal Tribunale antidoping e rischia 4 anni di squalifica (ANSA).