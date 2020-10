Cdm ok Fis a gare apertura a Soelden

SOELDEN, 08 OTT - Il controllo della neve è stato positivo e dunque la Fis ha dato il via libera alle due gare di apertura della stagione di coppa del mondo di sci alpino: il gigante donne ed il gigante uomini del 17 e 18 ottobre ai 2.000 metri del ghiacciaio Rettenbach di Soelden, in Austria. Saranno due gare senza pubblico, come previsto dalle misure anticovid. L'Italia punta soprattutto sul gigante donne con in pista Federica Brignone, unica azzurra ad aver vinto la coppa del mondo, e la piemontese Marta Bassino. (ANSA).