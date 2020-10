Stampa Usa, dopo 210 giorni Francesco Molinari è tornato

ROMA, 08 OTT - "Ci sono voluti 210 giorni ma alla fine Francesco Molinari è tornato". Da GolfChannel a GolfWeek, la stampa americana reagisce così al ritorno in campo, sette mesi dopo l'ultima volta sul PGA Tour, del campione azzurro, tra i protagonisti dello Shriners Hospitals for Children Open, torneo al via oggi a Las Vegas. "Molinari is back". E ancora: "Finalmente". I principali siti di golf USA dedicano grande spazio al rientro sul green del torinese. Che ha risposto alle domande affrontando, passo dopo passo, gli ultimi mesi che lo hanno portato a trasferirsi, dopo il lockdown, da Londra a Los Angeles, passando per San Francisco. E alla domanda se sia pronto ad affrontare il Masters di novembre (12-15), 'Laser Frankie' risponde così. "Questo è stato probabilmente il periodo della mia vita in cui ho giocato meno a golf. Mi è mancato essere qui. Ma adesso sono tornato". (ANSA).