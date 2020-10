Tennis: Parigi; Tsitsipas in semifinale

ROMA, 07 OTT - Il greco Stefanos Tsitsipas si è qualificato per la semifinale del Roland Garros battendo in tre set il russo Andrey Rublev. Imponendosi col punteggio di 7-5, 6-2, 6-3, il n.6 al mondo si è guadagnato il diritto di incontrare per l'accesso in finale o Novak Djokovic o lo spagnolo Pablo Carreno-Busta, che si affronteranno tra poco nel torneo parigino. Nel tabellone femminile si è completata l'accoppiata di una delle due semifinali, che vedrà di fronte la ceca Petra Kvitova e la statunitense Sofia Kenin, che ha sconfitto in tre set (6-4, 5-6, 6-0) la connazionale Danielle Collins. (ANSA).