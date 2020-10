Moto: Rossi, a Le Mans lotteremo per il podio

ROMA, 07 OTT - "Di sicuro il risultato in Catalogna è stato un peccato, ma la cosa positiva è che siamo abbastanza veloci da lottare per il podio, e penso che possiamo provarci anche durante il weekend del GP di Francia". Lo afferma Valentino Rossi, in vista della gara di domenica a Le Mans, dove spera di rifarsi dalla caduta nella fase finale dell'ultima gara, a Barcellona, quando era al secondo posto in sella alla sua Yamaha. "Le Mans è una pista che mi piace molto e di solito siamo competitivi - ha detto ancora il campione di Tavullia -. L'obiettivo è quello di continuare sulla strada intrapresa in Catalogna e di lottare ancora con i migliori. Faremo del nostro meglio per puntare al podio. Speriamo che il meteo sia buono, almeno costante, in modo da poterci preparare al meglio per la gara di domenica" ha concluso Rossi. (ANSA).