Manchester United: Cavani in quarantena, esordirà in Champions

ROMA, 07 OTT - Il Manchester United dovrà aspettare ancora prima di 'esibire' il proprio rinforzo 'last-minute' Edinson Cavani. Secondo il Daily Mail, infatti, l'attaccante classe 1987, appena ingaggiato dal club inglese, dovrà effettuare un periodo di quarantena che lo obbligherà a saltare la prossima sfida contro il Newcastle. L'esordio del 'Matador' uruguagio potrebbe avvenire non in Premier, ma in Champions League, proprio contro la propria ex squadra, il PSG. Il Manchester United, infatti, incontrerà la formazione parigina allenata da Thomas Tuchel il 20 ottobre. Intanto Cavani ha parlato della sua situazione alle prese con il Covid-19 con alcuni media' del suo paese. "Ho pensato seriamente di smettere con il calcio - ha raccontato 'el Matador' - e di rimanere in campagna per dedicarmi alla mia vita. Abbiamo fatto un test che è risultato negativo e poi abbiamo rifatto il test perché la mia compagna aveva mostrato dei sintomi al rientro dalle vacanze in Spagna, a ibiza. Il secondo test è risultato positivo per entrambi. Oltre all'amore per il calcio, c'era anche la salute della famiglia. E quando uno è vicino alla propria famiglia, alla propria terra...ho pensato di smettere di giocare. Aspettando che tutto questo passasse". (ANSA).