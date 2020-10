Dovizioso "a Le Mans pronto al riscatto"

ROMA, 07 OTT - "Ci aspetta una pista di cui conservo i buoni ricordi dello scorso anno. Spero di potermi finalmente riscattare dopo la delusione dell'ultima gara". Lo ha detto il pilota della Ducati Andrea Dovizioso in vista della prossima prova del mondiale MotoGp, domenica a Le Mans, e ricordando la caduta al primo giro nel Gp di Catalunya di dieci giorni fa. "Quella del Montmelò è stata una esperienza frustrante ed è stato un bene avere a disposizione una settimana per poter recuperare, non solo fisicamente - ha aggiunto Dovizioso -. Io cerco di vedere ogni gara come una nuova opportunità e sono fiducioso di poter tornare ad essere competitivo". "A Le Mans dovremo anche fare i conti con il meteo incerto - ha sottolineato il forlivese -, un fattore che sicuramente condizionerà molto il fine settimana ma siamo pronti per lottare fino alla fine". (ANSA).