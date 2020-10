George Bush "Ambassador of Golf Award" 2021

ROMA, 07 OTT - "Ambassador of Golf Award" per il 2021. George Walker Bush, ex presidente degli Stati Uniti, è stato insignito dell'onorificenza conferita a chi "ha promosso gli ideali e i valori del golf a livello internazionale preoccupandosi di incentivare la disciplina anche al di fuori del campo". La cerimonia per investire il nuovo "Ambassador of Golf" è prevista per il mese di giugno 2021 quando ad Akron, nell'Ohio (dal 24 al 27 giugno), andrà in scena il Bridgestone Senior Players Championship, uno dei 5 Major del PGA Tour Champions, circuito americano riservato agli "over 50". In 39 anni di storia del riconoscimento (non conferito per il 2020 a causa della pandemia) George Walker Bush si unisce a Gerald Ford e al padre George Herbert Walker Bush - che hanno ricevuto il premio rispettivamente nel 1985 e nel 1994 - quale unici ex presidenti degli Stati Uniti ad averlo ricevuto. "Il PGA Tour e il mondo del golf devono a George Walker Bush questo tributo per aver contribuito a dar lustro a questo sport". Queste le dichiarazioni di Jay Monahan, commissario del PGA Tour, il massimo circuito americano del "green" maschile. (ANSA).