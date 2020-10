Da Reed a Rose, BMW PGA Championship è sfida show

ROMA, 07 OTT - L'European Tour si prepara ad ospitare uno dei tornei più attesi del circuito, da molti considerato come il "quinto Major del golf". E' tutto pronto per la 66esima edizione del BMW PGA Championship, evento in scena - a porte chiuse, causa emergenza sanitaria - da domani a domenica a Virginia Water (Surrey, Inghilterra). Terza tappa stagionale delle Rolex Series, metterà in palio un montepremi di 7 milioni di dollari. Tante le star in campo. Dall'americano Patrick Reed - unico giocatore che occupa un posto, il nono, nella Top 10 mondiale - agli inglesi (e padroni di casa) Justin Rose (medaglia d'oro ai Giochi di Rio de Janeiro 2016), Tommy Fleetwood, Tyrrell Hatton, Ian Poulter e Danny Willett (campione uscente). Sul percorso del Wentworth Golf Club anche 6 azzurri: Renato Paratore, Guido Migliozzi, Andrea Pavan, Edoardo Molinari, Lorenzo Gagli e Nino Bertasio. In un torneo che, dal 1955 (anno della prima edizione), vanta tre successi italiani. Dall'impresa di Costantino Rocca nel 1996 a quella di Matteo Manassero (più giovane vincitore della competizione) nel 2013. Fino ad arrivare al capolavoro firmato da Francesco Molinari nel 2018, il suo anno d'oro. Fu proprio quel trionfo che diede il via alla escalation di successi del piemontese (quest'anno assente perché impegnato, negli stessi giorni, sul PGA Tour allo Shriners Hospitals for Children Open di Las Vegas). All'appello mancherà anche un altro grande big, Rory McIlroy (a segno nel 2014) che, nel 2018, fu battuto al fotofinish proprio da "Chicco" Molinari. Nel field ci saranno però altri campioni del calibro dell'irlandese Shane Lowry, re dell'Open Championship 2019. E ancora: gli inglesi Lee Westwood (ex numero 1 al mondo) e Matthew Fitzpatrick, oltre al tedesco Martin Kaymer (anche lui già leader mondiale nel 2011). Senza dimenticare l'americano John Catlin e il danese Rasmus Hojgaard, nuova stella del circuito. E dopo aver sconfitto Fleetwood alla prima buca di spareggio, festeggiando l'impresa allo Scottish Open, si candida a recitare un ruolo da protagonista anche un altro player britannico, Aaron Rai. Si alza il sipario sul BMW PGA Championship, evento di punta dell'European Tour. (ANSA).