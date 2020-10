PGA Tour: Finau positivo al Covid-19

ROMA, 07 OTT - Tony Finau è positivo al Coronavirus. Il golfista americano sarà costretto dunque a saltare lo Shriners Hospitals for Children Open, torneo del PGA Tour al via da domani a domenica a Las Vegas. "Mi sento bene e rimango di buon umore. Tornerò presto". Così, sui social network, il 31enne di Salt Lake City (Utah)ha commentato la notizia. Finau, asintomatico, è ora in isolamento e dovrà rimanerci per due settimane. L'emergenza sanitaria torna a spaventare il massimo circuito americano del "green" maschile. E per la prima volta dallo US Open, c'è un nuovo giocatore positivo al Covid-19, Finau. (ANSA).