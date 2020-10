Ciclismo: a febbraio l'elezione del presidente federale

ROMA, 06 OTT - Si svolgeranno nel week-end del 13 e 14 febbraio 2021 le elezioni per il rinnovo della carica presidenziale della Federciclismo. La Fci ha stabilito che questa data resta valida sempre che le condizioni generali del Paese permettano lo svolgimento dell'Assemblea nelle modalità previste dallo Statuto federale. Da definire ancora la località. Per la presidenza della Fci si è già candidato Silvio Martinello, ex pistard, cinque volte campione del mondo e olimpionico ad Atlanta 1996. L'annuncio di Martinello sulla propria pagina di Facebook. Sulla propria strada, quasi sicuramente, troverà l'attuale presidente Renato Di Rocco, che punta alla quinta elezione. La comunicazione della sua ricandidatura dovrebbe arrivare alla fine dell'attività sportiva, a fine novembre. (ANSA).