Giro: Geraint Thomas non parte e si ritira

ROMA, 06 OTT - Geraint Thomas si è ritirato dal Giro d'Italia e non ha preso il via della quarta tappa, Catania-Villafranca Tirrena. Lo ha comunicato la sua squadra, la Ineos. Il gallese, tra i favoriti per la vittoria finale, ieri era caduto due volte accumulando un ritardo di una dozzina di minuti. (ANSA).