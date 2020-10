Roma: ufficiale la cessione di Perotti al Fenerbahce

ROMA, 05 OTT - Giornata di ufficialità in casa Roma: dopo Justin Kluivert arriva anche quella della cessione di Diego Perotti. Di seguito la nota del club giallorosso: "L'Aa Roma comunica di aver ceduto Diego Perotti al Fenerbahce SK. Arrivato in giallorosso nel gennaio 2016, l'esterno argentino ha giocato 138 partite in giallorosso, mettendo a segno 31 reti, inclusa quella indimenticabile a tempo scaduto in Roma-Genoa del 2016/17, valsa l'accesso diretto alla Champions nell'ultima partita della carriera di Francesco Totti. Il club augura a Diego il meglio per questa nuova avventura". (ANSA).