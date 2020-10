Covid: Spadafora "protocolli? Vado a parlarne in Figc"

ROMA, 05 OTT - "Sulle questioni che riguardano il campionato ne parleremo adesso con Gravina in Federcalcio. Protocollo ancora valido? Sì, questo sicuramente, ma adesso vado in Figc proprio a parlare di questo". Così il ministro dello sport Vincenzo Spadafora al termine della riunione in streaming con il presidente della Lega di A Paolo Dal Pino. A seguire, il ministro vedrà il numero uno della Figc Gabriele Gravina a via Allegri. "Con Dal Pino - ha aggiunto Spadafora - abbiamo fatto un quadro della situazione generale e soprattutto abbiamo parlato del futuro del calcio, dei progetti di visione industriale, perché questo era un incontro programmato da tempo". (ANSA).