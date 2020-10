Parigi: 3-0 a Khachanov, Djokovic ai quarti

ROMA, 05 OTT - Novak Dkokovic si è qualificato per i quarti di finale del Roland Garros battendo in tre set il russo Karen Khachanov, n.16 Atp, col punteggio di 6-4, 6-3, 6-3. Per tentare di accedere alla semifinale, il n.1 al mondo affronterà il vincitore del match tra lo spagnolo Pablo Carreno Busta e il tedesco Daniel Altmair. Durante l'incontro, piuttosto a senso unico, il serbo ha rivissuto, ma questa volta senza conseguenze, l'incidente che lo escluse dall'Us Open, quando in un gesto di stizza colpì al volto una giudice si linea con la pallina. Il copione si è ripetuto, ma durante una fase di gioco, quindi senza responsabilità del tennista. La giudice di linea è stata colpita dalla pallina sul volto, come la collega statunitense, ma è rimasta al suo posto. (ANSA).