Callejon alla Fiorentina 'qui a fare il mio lavoro'

FIRENZE, 05 OTT - "Sono molto felice di essere qua, vengo a Firenze con tanta voglia di far bene. Mi devo mettere a posto perché sono stato due mesi ad allenarmi da solo e questa sosta mi servirà per essere a posto la prossima settimana". Così il calciatore spagnolo José María Callejón ai media all'aeroporto di Firenze che attendevano il suo arrivo. Secondo quanto si apprende l'ex giocatore del Napoli adesso si sottoporrà al rito delle visite mediche e poi potrà firmare un contratto biennale con la Fiorentina. "Mi piace la Fiorentina, mi piace Firenze, è una bellissima città. Ho tanta voglia di far bene per i tifosi e la società: sono molto contento - ha sottolineato -. Chiesa? Io sono Jose Callejon, non Chiesa, lui è molto forte e dove andrà farà sicuramente molto bene. Io sono qua per fare il mio lavoro e dare felicità ai tifosi". (ANSA).