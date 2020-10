Giro: Caicedo vince la 3/a tappa, Almeida in maglia rosa

ROMA, 05 OTT - L'ecuadoriano Jonathan Caicedo ha vinto per distacco la 3/a tappa del Giro d'Italia di ciclismo, da Enna all'Etna (Catania), chiusa dal versante inedito di Linguaglossa-Piano Provenzana e lunga 150 chilometri. Il portoghese Joao Almeida è la nuova maglia rosa della 103/a edizione della corsa a tappe. Gravi distacchi per l'inglese Simon Yates e per il gallese Geraint Thomas. Bene, invece, Vincenzo Nibali. (ANSA).