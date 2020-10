Florenzi 'quando sono con Azzurri o Psg non temo il Covid'

FIRENZE, 05 OTT - "Quando sono a Coverciano o a Parigi con la squadra mi sento molto sicuro, non sento la paura di avere il virus perché siamo praticamente sorvegliati quasi 24 ore su 24". Così Alessandro Florenzi dal raduno della Nazionale cui si è aggregato stamattina dopo che l'aereo da Parigi, ha raccontato, ha dovuto ieri rientrare e fare un atterraggio d'emergenza per un problema al portellone. "Ovvio che poi noi professionisti dobbiamo essere bravi a condurre una vita responsabile, uscendo il meno possibile ed evitando luoghi affollati - ha sottolineato l'ex giallorosso -. Nei dieci mesi trascorsi senza giocare la Nazionale si è fatta trovare subito pronta, speriamo che non accada nulla di strano da qui in avanti per preparare nel migliore dei modi gli Europei e le qualificazioni al Mondiale". (ANSA).