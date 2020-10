Cavani e Telles, visite mediche col Manchester United

ROMA, 05 OTT - Il Manchester United, attualmente 16/o nella classifica della Premier League e reduce dal clamoroso tracollo casalingo contro il Tottenham, in giornata dovrebbe ufficializzare gli ingaggi del difensore brasiliano del Porto, Alex Telles, e dell'attaccante uruguayano Edinson Cavani, svincolato dal PSG. I due giocatori, in queste ore, vengono sottoposti alle rituali visite mediche nel Centro sportivo dei 'Red devils', come riferisce Sky Sports UK. (ANSA).