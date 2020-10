Calcio: festa per Abraham, indaga la Federazione inglese

ROMA, 05 OTT - La Federcalcio inglese ha aperto un'indagine sulla violazione delle norme anti-Covid da parte di Tammy Abraham e Ben Chilwell del Chelsea che, assieme a Jadon Sancho del Borussia Dortmund, hanno preso parte a una festa. Secondo il Sun i tre sono stati protagonisti di una festa a sorpresa organizzata per l'attaccante Abraham e alla quale erano presenti più di sei persone, considerato il limite massimo per le riunioni di gente non appartenente allo stesso nucleo familiare. Parlando al giornale, Abraham si è giustificato, dicendo di non essere a conoscenza della festa e ha chiesto "scusa per l'ingenuità mostrata", dopo la partecipazione alla festa. "Non accadrà più", ha aggiunto il giocatore dei 'Blues'. (ANSA).