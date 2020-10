Liga: Real a tutta, batte il Levante e vola in vetta

ROMA, 04 OTT - Un gol di Vinicius Junior, al 16' del primo tempo, e uno di Benzema, al 50' della ripresa, regalano al Real Madrid la vittoria per 2-0 sul Levante, nella trasferta di Valencia. La squadra di Zinedine Zidane sale così al comando della classifica, con 10 punti, uno in più del Betis Siviglia che, però, ha giocato 5 partite, una in più dei campioni di Spagna. Altri risultati di oggi: Osasuna-Celta Vigo 2-0, Alaves-Athletic Bilbao 1-0. Alle 21, sul terreno del Camp Nou, supersfida fra il Barcellona e il Siviglia, che completerà la 5/a giornata della Liga. (ANSA).