Tennis: Parigi; Halep eliminata a sorpresa da 19enne Swiatek

PARIGI, 04 OTT - Simona Halep, n.2 del ranking femminile e favorita per il successo finale, è stata spazzata via negli ottavi di finale al Roland Garros dalla giovane Iga Swiatek (n.54) in due set 6-1, 6-2 ed appena in 1h08' di gioco. La 19enne polacca, che lo scorso hanno - sempre negli ottavi - aveva resistito appena tre quarti d'ora contro Halep, si è così presa una clamorosa rivincita. Per il suo primo quarto di finale nel Grande Slam, Swiatek affronterà Kiki Bertens o Martina Trevisan. (ANSA).