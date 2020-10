Schalke al terzo ko, il poker del Lipsia è servito

ROMA, 03 OTT - Il sabato di Bundesliga si chiude con il netto 4-0 rifilato dal Lipsia allo Schalke 04, alla terza sconfitta in altrettante partite, cui il cambio in panchina non ha giovato. Manuel Baum si è insediato in settimana e ha potuto modificare poche cose evidentemente; ne ha approfiffato la formazione di Julian Nagelsmann che si è vista peraltro spianare la strada da un autogol di Bozdogan dopo 31'. Di Angelino e Orban gli altri due gol nel primo tempo, mentre nella ripresa un rigore di Hastenberg ha chiuso i conti. Il Lipsia sale a 7 punti e affianca l'Eintracht di Francoforte in vetta alla classifica del campionato tedesco. (ANSA).