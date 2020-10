Altra frenata del Manchester City, 1-1 con il Leeds

ROMA, 03 OTT - Dopo il tonfo casalingo per 5-2 contro il Leicester, il Manchester City trova un pareggio (1-1) all'Elland Road di Leeds contro la locale squadra allenata dal 'loco' Marcelo Belsa. La formazione di Pep Guardiola era passata in vantaggio con Sterling, dopo 17', ma è stata raggiunta da Moreno al 14' della ripresa. In classifica il Manchester City, in tre partite, ha collezionato la miseria di 4 punti; il Leeds è quinto con 7 lunghezze, ma in quattro partite. (ANSA).