Haaland trascina il Dortmund, Eintracht a tutta

ROMA, 03 OTT - Erling Haaland trascina il Borussia Dortmund nel poker al Friburgo. La 3/a giornata della Bundesliga conferma l'ottimo stato di forma della squadra allenata da Lucien Favre, che passa in vantaggio al 31' proprio con il giovane attaccante norvegese, raddoppia dopo 47' con Emre Can, quindi Haaland nella ripresa al 21' cala il tris e Passlack al 48' serve il poker. I gialloneri salgono a 6 punti in classifica e vanno a una lunghezza dall'Eintracht Francoforte, vittorioso in casa sull'Hoffenheim per 2-1. Di Kamada e Dost i gol per la capolista allenata da Adi Hutter, dopo che Kramaric aveva portato in vantaggio gli ospiti di Sebastian Hoeness. Altri risultati: Union Berlino-Magonza 4-0 (giocata ieri), Colonia-Borussia Moenchengladbach 1-3, Werder Brema-Arminia Bielefeld 1-0, Stoccarda-Bayer Leverkusen 1-1. Bayern Monaco in campo domani in casa contro l'Hertha Berlino (alle 18). (ANSA).