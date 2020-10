Covid: serie C; rinviata Palermo-Potenza

ROMA, 03 OTT - La partita Palermo-Potenza (serie C, girone C), in programma domani è stata rinviata: lo ha reso noto la Lega Pro dopo la positività di due giocatori della formazione lucana. La Leg Pro ha rinviato il match a data da destinarsi "vista l'impossibilità di posticipare a lunedì 5 ottobre la gara in oggetto a causa della programmazione del turno infrasettimanale previsto per il 7 ottobre". (ANSA).