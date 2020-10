Calcio: Conte, Vidal sta bene ed è disponibile

MILANO, 03 OTT - Arturo Vidal sta bene ed è disponibile: una buona notizia per Antonio Conte che domani affronta la Lazio all'Olimpico. Il tecnico dell'Inter risponde alla domanda sull'obbligo di vincere per un allenatore e osserva: ""In Italia, i giudizi sono molto legati al risultato. Tatticamente non si va a valutare, come accade in Spagna, la bellezza del gioco. Ma dobbiamo credere sempre nel nostro lavoro perché a volte può capitare che il risultato sia negativo e di ricevere commenti legati solo a tale risultato. Bisogna essere bravi a non farsi condizionare e a riuscire a dare il piacere di vedere una bella partita. Se poi riusciamo a vincere, è la ciliegina sulla torta ma il nostro obiettivo deve essere anche la bellezza del gioco". (ANSA).