Lazio: Inzaghi, dobbiamo andare oltre i nostri problemi

ROMA, 03 OTT - "Le aspettative sulla Lazio? È giusto che ci siano, veniamo da un'esaltante stagione, sapevamo che in queste prime tre partite avremmo avuto dei problemini ma dobbiamo andare oltre questi problemi". L'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, avverte i suoi in vista della sfida di domani all'Olimpico contro l'Inter. Una sfida che arriva tre giorni dopo il ko interno per 1-4 contro la squadra di Gasperini. "Siamo all'inizio della stagione, mercoledì con l'Atalanta abbiamo giocato abbastanza bene, ma con degli errori che contro alcune squadre non puoi permetterti. Con l'Inter dovremo fare ancora meglio, tenendo una concentrazione altissima", prosegue Inzaghi in conferenza stampa, precisando che "dovremo fare una partita perfetta, l'Inter è una squadra molto fisica, tosta da affrontare, con un ottimo allenatore e giocatori da poter ruotare. Dovremo avere un livello di concentrazione diverso da mercoledì". Il tecnico ha anche anticipato la possibile convocazione di Fares mentre sul mercato ribadisce: "Abbiamo il ds che lavora 24 ore al giorno e saprà lui il da farsi. Spero solo che finisca al più presto". Ultima considerazione sull'emergenza Covid: "La previsione era che con l'arrivo dell'autunno ci sarebbe stata un'impennata e così è stato. Rispetto a febbraio e marzo le autorità sanitarie e di governo sanno muoversi meglio. Bisogna stare tranquilli, prendere le precauzioni necessarie e spero che possa andare tutto bene". (ANSA).