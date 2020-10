Covid: Pirlo 'Lega ha dato regole, non vedo problemi'

TORINO, 03 OTT - "Non penso ci sia il rischio di non giocare, c'è un comunicato della Lega che ha dato regole e non credo ci siano problemi. Noi l'abbiamo preparata come tutte le altre squadre, non ci ha influenzato minimamente e saremo pronti": così il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, alla vigilia della sfida contro il Napoli a proposito della situazione Covid-19 in serie A. (ANSA).