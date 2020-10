Basket: 2 casi di covid alla Pallacanestro Varese

ROMA, 03 OTT - Casi di covid anche nel basket. La Pallacanestro Varese squadra che milita nella Serie A, ha infatti reso noto che, a seguito dei test effettuati, il giocatore Giancarlo Ferrero e l'assistente allenatore Vincenzo Cavazzana sono risultati positivi al Coronavirus. Il club biancorosso ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore ed informato immediatamente le autorità competenti. Sia Ferrero che Cavazzana, attualmente asintomatici, sono in isolamento come da protocollo. (ANSA).