Covid: positivi pallanuoto, rinviato l'inizio Serie A1

ROMA, 02 OTT - Il covid ferma la pallanuoto, rinviato il via della Serie A1 in programma nel week end. "Considerata l'applicazione delle disposizioni governative in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che prevedono, tra l'altro, l'isolamento dei contagiati e la quarantena delle persone che vi sono state a stretto contatto, abbiamo deciso in accordo con le società di rinviare l'inizio dei campionati" di A1 maschile e femminile. A dare l'annuncio è il presidente della Federnuoto, Paolo Barelli. (ANSA).